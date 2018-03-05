Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.03.2018, 22:27
Сайт «Мосэкомониторинга» возобновит работу в ближайшие дни
5 марта. Mossovetinfo.ru - Сайт «Мосэкомониторинга» возобновит работу в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Сай...
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Город (Москва и область)
05.03.2018, 15:10
11 фермеров из Москвы и Подмосковья привезут свои лучшие продукты на фестиваль «Мос/Еда!»
5 марта. Mossovetinfo.ru - Москву и Подмосковье на фестивале «Мос/Еда!» представят 11 фермерских хозяйств, производящих сыры и другие молочные продукты. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в орг...
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Город (Москва и область)
05.03.2018, 12:20
В Басманном районе выбрали площадку для программы реновации
5 марта. Mossovetinfo.ru - В Басманном районе Москвы выбрана площадка для строительства жилого дома по программе реновации. Об этом сообщает Москомстройинвест. Площадка расположена по адресу: Ток...