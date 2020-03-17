17 марта. Mossovetinfo.ru – Пациентов, которые ранее сбежали из инфекционного центра в Коммунарке, наши и вернули в больницу, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, пациенты продолжат проходить необходимое лечение. Ракова также напомнила, что в условиях, когда существует опасность распространения коронавирусной инфекции, а в городе действует режим повышенной готовности, все граждане имеющие признаки заболевания ОРВИ или у которых есть подозрения на заболевание коронавирусом, обязаны находится в больнице под наблюдением врачей.
Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней – столько длится инкубационный период нового вируса. Если тестирование дважды покажет отсутствие заболевания коронавирусом, человека выписывают из больницы. Из больницы в Коммунарке выписаны уже 50 человек, которые находились под наблюдением после контакта с заболевшими.
Ракова призвала жителей Москвы ответственно относится к своему здоровью и не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.
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