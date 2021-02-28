Сбой произошел вечером 28 февраля на фиолетовой ветке метро

28 февраля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел вечером в воскресенье, на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает департамент транспорта.



По техническим причинам нет движения от «Октябрьского поля» до «Полежаевской». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.