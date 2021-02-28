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Город (Москва и область)     28.02.2021 19:53

Сбой произошел вечером 28 февраля на фиолетовой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

28 февраля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел вечером в воскресенье, на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает департамент транспорта.

По техническим причинам нет движения от «Октябрьского поля» до «Полежаевской». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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