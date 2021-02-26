Сбой в движении электричек произошел утром 26 февраля на участке Тверь — Москва

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электричек произошел на участке Тверь - Москва утром в пятницу, 26 февраля, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).



Сообщается, что по техническим причинам ряд пригородных электричек задерживается. Время задержки составляет от 7 до 45 минут. Железнодорожники предпринимают все усилия для введения электричек в график.