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Город (Москва и область)     26.02.2021 09:19

Сбой в движении электричек произошел утром 26 февраля на участке Тверь — Москва

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Теги:  электрички  МЖД 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электричек произошел на участке Тверь - Москва утром в пятницу, 26 февраля, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

Сообщается, что по техническим причинам ряд пригородных электричек задерживается. Время задержки составляет от 7 до 45 минут. Железнодорожники предпринимают все усилия для введения электричек в график.  

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Теги: 
электрички  МЖД 

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