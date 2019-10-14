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Город (Москва и область)     14.10.2019 10:36

Семь объектов долгостроя ликвидировали в Москве с начала года

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Теги:  долгострои  строительство 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Семь объектов долгостроя исключено из перечня объектов незавершенного строительства с начала 2019 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Все объекты расположены в Центральном административном округе. Один объект был достроен, на пяти объектах были возобновлены работы, еще на одном объекте вид работ был изменен на капитальный ремонт.

Всего на территории ЦАО с 2011 года выявлено 220 объектов долгостроя. 40 объектов введено в эксплуатацию, на 78 возобновлены работы, 63 участка благоустроены, по 39 продолжается работа.


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Теги: 
долгострои  строительство 

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