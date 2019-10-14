14 октября. Mossovetinfo.ru – Семь объектов долгостроя исключено из перечня объектов незавершенного строительства с начала 2019 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Все объекты расположены в Центральном административном округе. Один объект был достроен, на пяти объектах были возобновлены работы, еще на одном объекте вид работ был изменен на капитальный ремонт.
Всего на территории ЦАО с 2011 года выявлено 220 объектов долгостроя. 40 объектов введено в эксплуатацию, на 78 возобновлены работы, 63 участка благоустроены, по 39 продолжается работа.
11:17 Город (Москва и область) Переход на цифровое телевиденье завершается в России 14 октября
10:46 Город (Москва и область) Началось строительство станции метро «Улица генерала Тюленева»
10:36 Город (Москва и область) Семь объектов долгостроя ликвидировали в Москве с начала года
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
09:07 Происшествия Электричка сбила утром 14 октября двух мужчин на станции Беговая
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники