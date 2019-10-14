14 октября. Mossovetinfo.ru – Семь объектов долгостроя исключено из перечня объектов незавершенного строительства с начала 2019 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



Все объекты расположены в Центральном административном округе. Один объект был достроен, на пяти объектах были возобновлены работы, еще на одном объекте вид работ был изменен на капитальный ремонт.



Всего на территории ЦАО с 2011 года выявлено 220 объектов долгостроя. 40 объектов введено в эксплуатацию, на 78 возобновлены работы, 63 участка благоустроены, по 39 продолжается работа.