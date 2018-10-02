Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.10.2018 13:38

Сентябрь 2018 года стал самым солнечным в Москве с начала XXI века

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  рекорды 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедший сентябрь стал самым солнечным в Москве с начала XXI века, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, в прошедшем сентябре Солнце в Москве светило в течение 206 часов, при норме для сентября в 147 солнечных часов. До этого самым солнечным в XXI веке был сентябрь 2014 года, когда в Москве было зафиксировано 204 солнечных часа.

Благодаря такому количеству солнечных дней, сентябрь в Москве выдался одним из самых теплых за все время наблюдений. Ранее сообщалось, что в прошедшем сентябре средняя температура воздуха в Москве на была на 3,6 градуса выше нормы. Теплее было только в сентябре 1938 года, когда средняя температура воздуха была выше нормы на 3,8 градуса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  рекорды 

Возврат к списку

Лента новостей

14:48 Происшествия По факту смерти ребенка на западе Москвы проводится доследственная проверка

13:50 В мире Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике

13:38 Город (Москва и область) В Москве собираются снести дом причта церкви Космы и Дамиана Нового - «Архнадзор».

13:38 Город (Москва и область) Сентябрь 2018 года стал самым солнечным в Москве с начала XXI века

12:24 Город (Москва и область) Работу МЦК продлили до двух ночи в связи с матчем ЦСКА - «Реал»

Актуальные материалы

07:34 Город (Москва и область) В Москве 8 октября запустят две новые выделенные полосы

18:40 Общество На ВДНХ заработает космическая почта

17:09 Общество Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы

12:22 Другое Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России по футболу

10:54 В России Россиян подключат к системе накопительных пенсий без их согласия

18:22 Город (Москва и область) Открылся вход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта

16:17 Город (Москва и область) Москву включили в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru