2 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедший сентябрь стал самым солнечным в Москве с начала XXI века, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, в прошедшем сентябре Солнце в Москве светило в течение 206 часов, при норме для сентября в 147 солнечных часов. До этого самым солнечным в XXI веке был сентябрь 2014 года, когда в Москве было зафиксировано 204 солнечных часа.
Благодаря такому количеству солнечных дней, сентябрь в Москве выдался одним из самых теплых за все время наблюдений. Ранее сообщалось, что в прошедшем сентябре средняя температура воздуха в Москве на была на 3,6 градуса выше нормы. Теплее было только в сентябре 1938 года, когда средняя температура воздуха была выше нормы на 3,8 градуса.
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