26 марта. Mossovetinfo.ru – Только в 2018 году москвичам было оказано боле 100 миллионов социальных услуг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Собянин отметил, что несмотря на повышение пенсионного возраста, в Москве сохранили все льготы для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет. В том числе сохранен бесплатный проезд в общественном транспорте.



Для столичных ветеранов социальные услуги доступны в Москве круглосуточно. За маломобильными ветеранами ухаживают сиделки, все ветераны получили телефоны с тревожной кнопкой, с помощью которой они в любой момент могут экстренно вызвать помощь.



Также Собянин напомнил о программе «Московское долголетие», которая предоставила пожилым москвичам новые возможности для укрепления здоровья и отдыха. Кроме того, в рамках программы пожилые москвичи могут получить новые специальности. Мэр Москвы сообщил, что согласно опросу института дополнительного профобразования, 85% участников довольны программой. 36% участников программы отметили улучшение настроения и самочувствия, еще около 30% порадовались новым знакомым.