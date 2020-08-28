28 августа. Mossovetinfo.ru – Пилотный проект по доставке готовых документов из МФЦ заработал в 7 округах Московской области, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Теперь получить готовые документы прямо на дом можно в Балашихе, Красногорске, Королёве, Солнечногорске, Химках, а также в Богородском и Дмитровском округах.
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно заполнить специальную форму на сайте МФЦ, либо непосредственно в офисе «Мои документы». Если новый сервис будет востребован, то его запустят и в других округах Московской области.
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