28 августа. Mossovetinfo.ru – Пилотный проект по доставке готовых документов из МФЦ заработал в 7 округах Московской области, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Теперь получить готовые документы прямо на дом можно в Балашихе, Красногорске, Королёве, Солнечногорске, Химках, а также в Богородском и Дмитровском округах.



Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно заполнить специальную форму на сайте МФЦ, либо непосредственно в офисе «Мои документы». Если новый сервис будет востребован, то его запустят и в других округах Московской области.