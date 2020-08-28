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Город (Москва и область)     28.08.2020 16:58

Сервис доставки документов из МФЦ заработал в семи округах Подмосковья

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Теги:  Московская область  Подмосковье  МФЦ  сервисы 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Пилотный проект по доставке готовых документов из МФЦ заработал в 7 округах Московской области, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Теперь получить готовые документы прямо на дом можно в Балашихе, Красногорске, Королёве, Солнечногорске, Химках, а также в Богородском и Дмитровском округах.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно заполнить специальную форму на сайте МФЦ, либо непосредственно в офисе «Мои документы». Если новый сервис будет востребован, то его запустят и в других округах Московской области.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  МФЦ  сервисы 

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