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Город (Москва и область)
11.06.2021, 11:31
В Москве продолжается рост числа новых случаев коронавируса
11 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 853 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает о...
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Город (Москва и область)
11.06.2021, 10:47
Сервис по расчету стоимости владения личным авто запустят в Москве
11 июня. Mossovetinfo.ru — Московские власти разместили на официальном портале госзакупок конкурсное задание на соз...
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Город (Москва и область)
11.06.2021, 10:29
Режим работы платных парковок в Москве изменится 12 и 14 июня
11 июня. Mossovetinfo.ru — Режим работы платных парковок в Москве изменится в праздничные выходные с 12 по 14 июня, сооб...