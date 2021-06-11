 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     11.06.2021 10:47

Сервис по расчету стоимости владения личным авто запустят в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мэрия Москвы  автомобили  сервисы 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Московские власти разместили на официальном портале госзакупок конкурсное задание на создание сервиса расчета стоимости владения личным автомобилем.

Новый сервис будет доступен на портале «Московский транспорт» и в мобильных приложениях. Расчет стоимости владения личным авто будет производится на основании ответов пользователя на вопросы анкеты.

Помимо расчета стоимости владения личным автомобилем, новый сервис должен будет формировать предложения конкретному пользователю по замене личного автомобиля на другой вид транспорта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мэрия Москвы  автомобили  сервисы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:31 Город (Москва и область) В Москве продолжается рост числа новых случаев коронавируса

11:07 Происшествия Женщина получила перелом руки в результате наезда электросамоката в центре Москвы

10:47 Город (Москва и область) Сервис по расчету стоимости владения личным авто запустят в Москве

10:29 Город (Москва и область) Режим работы платных парковок в Москве изменится 12 и 14 июня

09:59 Город (Москва и область) Как будут работать социальные учреждения в Москве с 12 по 14 июня

Актуальные материалы

19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума

09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru