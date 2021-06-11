Сервис по расчету стоимости владения личным авто запустят в Москве

11 июня. Mossovetinfo.ru — Московские власти разместили на официальном портале госзакупок конкурсное задание на создание сервиса расчета стоимости владения личным автомобилем.



Новый сервис будет доступен на портале «Московский транспорт» и в мобильных приложениях. Расчет стоимости владения личным авто будет производится на основании ответов пользователя на вопросы анкеты.



Помимо расчета стоимости владения личным автомобилем, новый сервис должен будет формировать предложения конкретному пользователю по замене личного автомобиля на другой вид транспорта.