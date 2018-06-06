6 июня. Mossovetinfo.ru – Северный вестибюль станции метро «Спортивная» открылся после ремонта на два дня раньше срока, сообщила пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Вестибюль был закрыт 1 июня для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторного комплекса. Эти работы невозможно проводить во время движения пассажиров. Планировалось, что работы будут завершены 8 июня, однако сотрудники метрополитена выполнили все работы на два дня раньше.



Теперь для входа и выхода на станцию «Спортивная» пассажирам доступны оба вестибюля станции.