6 июня. Mossovetinfo.ru – Северный вестибюль станции метро «Спортивная» открылся после ремонта на два дня раньше срока, сообщила пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Вестибюль был закрыт 1 июня для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторного комплекса. Эти работы невозможно проводить во время движения пассажиров. Планировалось, что работы будут завершены 8 июня, однако сотрудники метрополитена выполнили все работы на два дня раньше.
Теперь для входа и выхода на станцию «Спортивная» пассажирам доступны оба вестибюля станции.
13:59 Город (Москва и область) Тверская улица не будет перекрываться во время празднования Дня России
13:48 Город (Москва и область) Реконструкция семи зон отдыха в Москве завершится в августе
13:03 Город (Москва и область) Северный вестибюль станции «Спортивная» досрочно открылся после ремонта
12:29 В России ФТС России выпустила памятку для иностранных болельщиков ЧМ-2018
11:44 В России Россияне назвали нефтяные компании главными виновниками роста цен на бензин
09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос
07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву
07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России
07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро
08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки