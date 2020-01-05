Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году

5 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют открыть Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро к 2022 году.



«Там будут самые глубокие станции БКЛ. «Рижская» - больше 60 метров вниз, «Марьина Роща» - больше 70. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 метров», - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



На северо-восточном участке БКЛ будет шесть станций: «Марьина Роща»», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».



Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новая линия свяжет между собой все радиальные ветки метрополитена на расстоянии примерно 10 километров от действующей Кольцевой линии.