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Город (Москва и область)     05.01.2020 15:33

Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году

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Теги:  БКЛ  метро  метрополитен 

5 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют открыть Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро к 2022 году. 

«Там будут самые глубокие станции БКЛ. «Рижская» - больше 60 метров вниз, «Марьина Роща» - больше 70. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 метров», - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На северо-восточном участке БКЛ будет шесть станций: «Марьина Роща»», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новая линия свяжет между собой все радиальные ветки метрополитена на расстоянии примерно 10 километров от действующей Кольцевой линии.

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Карта места

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Теги: 
БКЛ  метро  метрополитен 

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