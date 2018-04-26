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Город (Москва и область)     26.04.2018 13:20

Сезон велопроката открыт в Москве

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Теги:  велопрокат 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – Сезон велопроката открыт в Москве в четверг, 26 апреля. В городе работают 430 станций и более 4000 велосипедов.

Велопрокат в Москве начал работать в 2013 году, в первый сезон работали 79 станций проката и 500 велосипедов.

В прошлом году число сессий велопроката в Москве превысило 2 миллиона. Власти Москвы заявили, что продолжат развивать велопрокат, увеличивая как число станций, так и число велосипедов.


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Карта места

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Теги: 
велопрокат 

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