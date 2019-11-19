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Город (Москва и область)     20.11.2019 08:46

Школьники в Москве смогут сами выбрать формат урока физкультуры

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Теги:  школа  образование  физкультура  спорт  школьники 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Урок-секция», более 2,5 тысячи московских школьников выбрали занятия в спортивных секциях вместо традиционных уроков физкультуры, сообщается на портале mos.ru.

Пилотный проект «Урок-секция» в порядке эксперимента запущен в 18 московских школах для учеников 10-11-х классов. В рамках проекта школьники могут вместо занятий физкультурой посещать спортивные секции. При этом посещать можно как государственные и коммерческие секции, так и занятия в школьном спортклубе, или занятия в фитнес-центре.

Проект стартовал в начале учебного года. Он направлен на то, чтобы позволить школьникам экономить время, реализовать себя в спорте без увеличения нагрузки, а также стимулировать школьников к занятиям спортом. Посещать можно любую спортивную секцию, однако среди участников эксперимента наиболее популярными стали секции футбола, волейбола и баскетбола.

Занятия в спортивных секциях в итоге выбрали около 2,7 тысячи школьников. Это около половины от всех школьников, кто принимает участие в эксперименте.


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Карта места

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Теги: 
школа  образование  физкультура  спорт  школьники 

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