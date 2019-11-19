20 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Урок-секция», более 2,5 тысячи московских школьников выбрали занятия в спортивных секциях вместо традиционных уроков физкультуры, сообщается на портале mos.ru.



Пилотный проект «Урок-секция» в порядке эксперимента запущен в 18 московских школах для учеников 10-11-х классов. В рамках проекта школьники могут вместо занятий физкультурой посещать спортивные секции. При этом посещать можно как государственные и коммерческие секции, так и занятия в школьном спортклубе, или занятия в фитнес-центре.



Проект стартовал в начале учебного года. Он направлен на то, чтобы позволить школьникам экономить время, реализовать себя в спорте без увеличения нагрузки, а также стимулировать школьников к занятиям спортом. Посещать можно любую спортивную секцию, однако среди участников эксперимента наиболее популярными стали секции футбола, волейбола и баскетбола.



Занятия в спортивных секциях в итоге выбрали около 2,7 тысячи школьников. Это около половины от всех школьников, кто принимает участие в эксперименте.