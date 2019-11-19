Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.11.2019, 08:46
Школьники в Москве смогут сами выбрать формат урока физкультуры
20 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Урок-секция», более 2,5 тысячи московских школьников выбрали занятия в спортивных секциях вместо традиционных уроков физкультуры, сообщается на портал...
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Город (Москва и область)
19.11.2019, 16:53
Школу и три детских сада построят по реновации в районе Проспект Вернадского по просьбам жителей
19 ноября. Mossovetinfo.ru – Образовательный комплекс и три детских сада на 980 детей будут построены в рамках программы реновации жилья в районе Проспект Вернадского по просьбам местных жителей, с...
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Город (Москва и область)
19.11.2019, 16:23
С 1 января Москва перейдет на раздельный сбор мусора
19 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый этап перехода к раздельному сбору мусора начнется в Москве с 1 января 2020 года, сообщается на портале mos.ru. Ранее сообщалось, что к раздельному сбору му...