Школы и колледжи Москвы открыли двери более чем для 1,5 миллиона учеников

1 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 сентября на учебу пошли 1 миллион 575 тысяч школьников и студентов колледжей, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Работу в очном режиме начали все 537 московских школ. В этом году в Москве насчитывается 113 тысяч первоклассников. Кроме того, 435 тысяч детей пошли в детские сады.



Во всех школах созданы условия, чтобы ученики из разных классов как можно меньше пересекались между собой. Введен гибкий график уроков и перемен, завтраков и обедов. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором будут проходить все уроки, кроме тех, для которых необходимо специальное оборудование (физика, химия. Физкультура). Первыми в школу будут приходить ученики младших классов, чтобы родители учеников, которые сопровождают младшеклассников в школу, могли успеть на работу.



Во всех школах была проведена генеральная уборка, в дальнейшем она будет повторятся регулярно. В школах установлены бактерицидные дампы для обеззараживания воздуха, санитайзеры с антисептиком. Всем детям на входе в школу будут измерять температуру.



Ранее сообщалось, что все учителя и другие сотрудники школ и колледжей Москвы прошли тестирование на коронавирус. Тестирование выявило, что у 13,3% сотрудников школ имеются антитела к коронавирусу У 5,5 тысячи человек тест показал положительный результат, их перевели под наблюдение, к работе они допущены не будут.