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Город (Москва и область)     01.09.2020 08:37

Школы и колледжи Москвы открыли двери более чем для 1,5 миллиона учеников

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Теги:  школы  колледжи  образование 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 сентября на учебу пошли 1 миллион 575 тысяч школьников и студентов колледжей, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Работу в очном режиме начали все 537 московских школ. В этом году в Москве насчитывается 113 тысяч первоклассников. Кроме того, 435 тысяч детей пошли в детские сады.

Во всех школах созданы условия, чтобы ученики из разных классов как можно меньше пересекались между собой. Введен гибкий график уроков и перемен, завтраков и обедов. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором будут проходить все уроки, кроме тех, для которых необходимо специальное оборудование (физика, химия. Физкультура). Первыми в школу будут приходить ученики младших классов, чтобы родители учеников, которые сопровождают младшеклассников в школу, могли успеть на работу.

Во всех школах была проведена генеральная уборка, в дальнейшем она будет повторятся регулярно. В школах установлены бактерицидные дампы для обеззараживания воздуха, санитайзеры с антисептиком. Всем детям на входе в школу будут измерять температуру.

Ранее сообщалось, что все учителя и другие сотрудники школ и колледжей Москвы прошли тестирование на коронавирус. Тестирование выявило, что у 13,3% сотрудников школ имеются антитела к коронавирусу У 5,5 тысячи человек тест показал положительный результат, их перевели под наблюдение, к работе они допущены не будут.

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Теги: 
школы  колледжи  образование 

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