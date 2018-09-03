3 сентября. Mossovetinfo.ru –Москвичи теперь могут оспорить штрафы за неправильную парковку на портале mos.ru.



Оспорить можно постановления Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). При этом данная услуга по-прежнему сохранится на официальном портале «Автокод».



Штраф можно оспорить если водитель считает, что он был вынесен по ошибке. Кроме того, штраф за остановку в неположенном месте можно оспорить, если остановка была вынужденной (например, если водитель почувствовал себя плохо, или остановка была вызвана неисправностью автомобиля). Штрафы ГКУ «АМПП» можно оспорить, если парковка была оплачена вовремя. Для того, чтобы оспорить штраф, необходимо приложить к обращению документы, которые подтверждают правоту водителя.