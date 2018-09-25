25 сентября. Mossovetinfo.ru – По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», в течение ближайших пяти часов пробки на московских дорогах достигнут уровня 5 баллов.



К 14:00 уровень пробок в Москве достиг уже 7 баллов и по прогнозам ситуация будет только ухудшаться.



Ранее 10-балльные пробки были зафиксированы в Москве в понедельник, 24 сентября.