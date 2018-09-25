Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.09.2018, 14:57
Более 1300 мероприятий пройдет в Москве в День старшего поколения
25 сентября. Mossovetinfo.ru – В честь Дня старшего поколения в Москве пройдет 1350 праздничных мероприятий, сообщает портал mos.ru. Праздничные мероприятия будут проходить с 29 сентября. В п...
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Город (Москва и область)
25.09.2018, 14:12
Сильные заторы ожидаются на дорогах Москвы вечером 25 сентября
25 сентября. Mossovetinfo.ru – По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», в течение ближайших пяти часов пробки на московских дорогах достигнут уровня 5 баллов. К 14:00 уровень пробок в Москве дос...
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Город (Москва и область)
25.09.2018, 12:39
Реставрация дома с атлантами на Солянке началась в Москве
25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась реставрация старинного дома с талантами на улице Солянка, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия. Здание было построено в 1882 году в качестве д...