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Город (Москва и область)     05.06.2018 10:12

Сильный ветер и дождь ожидаются в Москве 5 июня - МЧС

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

5 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде, которая ожидается в Москве во вторник 5 июня.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается умеренный дождь, а также ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Граждан просят соблюдать внимание и осторожность.


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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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