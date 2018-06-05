5 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде, которая ожидается в Москве во вторник 5 июня.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается умеренный дождь, а также ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.
Граждан просят соблюдать внимание и осторожность.
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