27 октября. Mossovetinfo.ru – Столичное управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в воскресенье, 27 октября и утром в понедельник, 28 октября, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.
По прогнозам синоптиков, в указанный период порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Москвичам рекомендовано не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций.
16:07 Город (Москва и область) Сильный ветер ожидается в Москве 27 и 28 октября
15:23 В мире «Турецкий поток» будет достроен вовремя - Минэнерго
14:10 Общество Резкое похолодание ожидается в Москве в конце октября
13:27 Город (Москва и область) Новая платформа появится на станции Бескудниково в рамках проекта МЦД
12:04 Происшествия Неизвестный ранил ножом в грудь посетителя ТЦ «Савеловский»
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года