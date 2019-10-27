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Город (Москва и область)     27.10.2019 16:07

Сильный ветер ожидается в Москве 27 и 28 октября

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Столичное управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в воскресенье, 27 октября и утром в понедельник, 28 октября, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, в указанный период порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Москвичам рекомендовано не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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