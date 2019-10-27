27 октября. Mossovetinfo.ru – Столичное управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в воскресенье, 27 октября и утром в понедельник, 28 октября, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.



По прогнозам синоптиков, в указанный период порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.



Москвичам рекомендовано не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций.