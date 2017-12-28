28 декабря. Mossovetinfo.ru – Уходящий год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По итогам первых 11 месяцев выяснилось, что год стал самым теплым, но декабрь мог изменить ситуацию. Однако, по словам Вильфанда первые 26 дней нынешнего декабря стали намного теплее декабря прошлого года, который тоже был рекордным.



Таким образом, 2017 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, побив рекорд прошлого года. Второй рекорд подряд синоптики связывают с глобальным потеплением.