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Город (Москва и область)     25.12.2019 14:11

Синоптики прогнозируют очередное потепление в новогоднюю ночь

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Теги:  Новый год  погода  потепление 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь в Москве ожидается очередное потепление, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москве немного похолодает, температура в дневное время упадет до -3 градусов, а к воскресенью может опуститься до -7, выпадет небольшой снег. Однако уже в понедельник, 30 декабря в Москву вернется тепло, выпавший снег начнет таять, а в новогоднюю ночь температура в Москве будет близка к нулю.


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Теги: 
Новый год  погода  потепление 

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