25 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь в Москве ожидается очередное потепление, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.



По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москве немного похолодает, температура в дневное время упадет до -3 градусов, а к воскресенью может опуститься до -7, выпадет небольшой снег. Однако уже в понедельник, 30 декабря в Москву вернется тепло, выпавший снег начнет таять, а в новогоднюю ночь температура в Москве будет близка к нулю.