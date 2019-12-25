25 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь в Москве ожидается очередное потепление, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москве немного похолодает, температура в дневное время упадет до -3 градусов, а к воскресенью может опуститься до -7, выпадет небольшой снег. Однако уже в понедельник, 30 декабря в Москву вернется тепло, выпавший снег начнет таять, а в новогоднюю ночь температура в Москве будет близка к нулю.
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