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Город (Москва и область)     09.04.2020 13:03

Система видеонаблюдения в Москве распознает только больных, нарушающих карантин

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Теги:  коронавирус  видеонаблюдение  самоизоляция  нарушение 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Система видеонаблюдения в Москве распознает только больных, которые нарушают карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

При этом система не может распознать людей, которые нарушают режим самоизоляции под предлогом выгула собак, сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что некоторые владельцы собак слишком часто и надолго выходят из дома, а иногда передают собаку соседям, чтобы те тоже могли совершить прогулку.

Сообщается, что система видеонаблюдения фиксирует только тех граждан, у которых выявлено заражение коронавирусом, которые выбрали лечение на дому и подписали Согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции.


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Теги: 
коронавирус  видеонаблюдение  самоизоляция  нарушение 

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