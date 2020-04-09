9 апреля. Mossovetinfo.ru – Система видеонаблюдения в Москве распознает только больных, которые нарушают карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.
При этом система не может распознать людей, которые нарушают режим самоизоляции под предлогом выгула собак, сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что некоторые владельцы собак слишком часто и надолго выходят из дома, а иногда передают собаку соседям, чтобы те тоже могли совершить прогулку.
Сообщается, что система видеонаблюдения фиксирует только тех граждан, у которых выявлено заражение коронавирусом, которые выбрали лечение на дому и подписали Согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции.
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