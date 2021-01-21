21 января. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в Москве внушает осторожный оптимизм. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что значительно меньше, чем в конце декабря.Кроме того, ощутимо снизилась госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни.В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек. Это минимальное количество с конца ноября. На данный момент свободно более 9000 коек для больных с коронавирусом.Прививку от коронавируса в Москве на данный момент сделали более 220 тысяч человек.