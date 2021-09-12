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Город (Москва и область)     12.09.2021 14:23

Сквер у пруда Марс в Алтуфьевском районе благоустроили

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Теги:  благоустройство  Алтуфьевский район  Алтуфьево 

12 сентября. Mossovetinfo.ru - В Алтуфьевском районе благоустроили сквер у пруда Марс, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Работы прошли по адресу: Инженерная улица, дом 1.

В сквере установили световую инсталляцию в виде Солнечной системы, оборудовали три детские и четыре спортивные площадки, установили садовые качели и сделали пункт велопроката. На пруду оборудовали пирс и поставили лежаки. Вдоль берега появилась благоустроенная беговая дорожка и скамейки с навесами.

Сцену для проведения районных мероприятий обновили, установили новые фонари. Между объектами проложили удобные дорожки. Кроме того, рабочие высадили более 1,4 тысячи кустарников и более 50 деревьев, разбили цветники и уложили


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Алтуфьевский район  Алтуфьево 

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