19 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года случаи бешенства животных выявлены в 13 городских округах Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Разина.
Всего было выявлено 42 случая бешенства, как у диких, так и у домашних животных. Чаще всего случаи бешенства выявлялись в Домодедово, Лотошино и Луховицах.
Разин отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло незначительное снижения выявленных случаев бешенства животных. А по сравнению с 2018 годом число выявленных случаев бешенства сократилось на 50%.
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