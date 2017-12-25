Службы метро переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

25 декабря. Mossovetinfo.ru - Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды вечером 25 декабря. Об этом сообщается в официальном telegram-канале метро.



Отмечается, что движение по всем линиям на данный момент осуществляется штатно.