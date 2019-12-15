15 декабря. Mossovetinfo.ru – За десять лет власти Москвы намерены вывезти более 15 миллионов тонн мусора в Калужскую область и около 9 миллионов тонн во Владимирскую область, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект московской территориальной схемы обращения с отходами.



Только в 2020 году на полигон в экотехнопарке в Износковском районе Калужской области будет вывезено более 1,5 миллиона тонн московских отходов. Еще более 660 тысяч тонн мусора вывезут во Владимирскую область, но на какие именно полигоны – не сообщается.



Также Московский мусор будут вывозить на 11 комплексов переработки в Московской области, в частности Егорьевск, Каширу, Коломенское, Храброво, Ясенево, и другие. При этом, отмечается, что из 11 объектов в настоящее время готовы только четыре, однако в проекте планируется вывоз мусора на все указанные объекты.



Кроме того, в 2020 году два объекта мусорной инфраструктуры будут построены в самой Москве: погрузочно-разгрузочные кластеры в поселке Некрасовка и возле железнодорожной станции Бойня. В дальнейшем их переоснастят для сортировки и брикетирования мусора.



Также отмечается, что нашумевший проект мусорного полигона в Архангельской области в документе не фигурирует.