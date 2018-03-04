Снегопад в Москве: транспорт готов к работе в непогоду

4 марта. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в условиях снегопада. Об этом сообщили а пресс-службе комплекса.



В Москве в ночь на воскресенье прошел сильный снегопад, осадки будут продолжаться в течение всего дня. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.



К работе в непогоду готовы все транспортные службы, включая метро, Московское центральное кольцо, Мосгортранс и ЦППК.