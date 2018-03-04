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Город (Москва и область)     04.03.2018 09:36

Снегопад в Москве: транспорт готов к работе в непогоду

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Теги:  погода  транспорт 

4 марта. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в условиях снегопада. Об этом сообщили а пресс-службе комплекса.

В Москве в ночь на воскресенье прошел сильный снегопад, осадки будут продолжаться в течение всего дня. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.

К работе в непогоду готовы все транспортные службы, включая метро, Московское центральное кольцо, Мосгортранс и ЦППК.

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Карта места

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Теги: 
погода  транспорт 

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