10 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила митинг в Волоколамске и потребовала от губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыть полигон коммунальных отходов «Ядрово».
«Сегодня мы собрали митинг прямо у ворот полигона с главным требованием – закрыть полигон, который травит весь Волоколамск! Поблизости школы, детские сады, но чиновникам все равно, чиновники продолжают зарабатывать на мусоре и травят людей. Буду требовать от Воробьева закрыть полигон!», - написала Собчак на своей странице в Instagram.
Она отметила, что на митинг 10 марта вышло 3 тысячи человек: «…И если нас опять не услышат, то завтра мы с этим мусором придем прямо к Воробьеву».
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