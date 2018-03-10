10 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила митинг в Волоколамске и потребовала от губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыть полигон коммунальных отходов «Ядрово».



«Сегодня мы собрали митинг прямо у ворот полигона с главным требованием – закрыть полигон, который травит весь Волоколамск! Поблизости школы, детские сады, но чиновникам все равно, чиновники продолжают зарабатывать на мусоре и травят людей. Буду требовать от Воробьева закрыть полигон!», - написала Собчак на своей странице в Instagram.



Она отметила, что на митинг 10 марта вышло 3 тысячи человек: «…И если нас опять не услышат, то завтра мы с этим мусором придем прямо к Воробьеву».