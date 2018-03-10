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Город (Москва и область)     10.03.2018 19:48

Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора

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Теги:  Ксения Собчак  митинг  Ядрово  мусорный полигон  Собчак  Волоколамск  Московская область  Подмосковье 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила митинг в Волоколамске и потребовала от губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыть полигон коммунальных отходов «Ядрово».

«Сегодня мы собрали митинг прямо у ворот полигона с главным требованием – закрыть полигон, который травит весь Волоколамск! Поблизости школы, детские сады, но чиновникам все равно, чиновники продолжают зарабатывать на мусоре и травят людей. Буду требовать от Воробьева закрыть полигон!», - написала Собчак на своей странице в Instagram.

Она отметила, что на митинг 10 марта вышло 3 тысячи человек: «…И если нас опять не услышат, то завтра мы с этим мусором придем прямо к Воробьеву».


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Теги: 
Ксения Собчак  митинг  Ядрово  мусорный полигон  Собчак  Волоколамск  Московская область  Подмосковье 

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