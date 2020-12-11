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Город (Москва и область)     11.12.2020 13:02

Собянин анонсировал открытие в Москве завода по производству вакцины от COVID-19

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Теги:  коронавирус  вакцина  производство  заводы 

11 декабря. Mossovetinfo.ru - В ближайшие недели в Москве откроется завод по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил мэр Москвы в ходе посещения производства.

Новый фармацевтический завод будет открыт на площадке технополиса «Москва» он станет самым крупным заводом по производству вакцины в России. По словам мэра, после выхода на полную мощность завод будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины в месяц.

Завод является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В новое производство будет инвестировано около 10 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. 5 декабря вакцинация стартовала в Москве. 10 декабря все регионы России сообщили о готовности запустить вакцинацию до конца недели.



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Теги: 
коронавирус  вакцина  производство  заводы 

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