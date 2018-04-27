27 апреля. Mossovetinfo.ru – Реставрация крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках» скоро завершится. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сезон фонтанов в Москве открыли в четверг, 26 апреля. «Включили все городские фонтаны вместе с новым "сухим" фонтаном на Биржевой площади. Он был создан в прошлом году на месте хаотичной парковки и стал одним из украшений центра Москвы», - отметил мэр Москвы.
16:10 Город (Москва и область) В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве можно будет купаться
14:45 Город (Москва и область) Собянин анонсировал завершение реставрации ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках»
14:16 Общество Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартует в столице
13:42 Происшествия Останки трех человек нашли на строительной площадке на севере Москвы
10:48 Город (Москва и область) Более 2300 тематических конструкций и элементов украсят Москву к Дню Победы
12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти
08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google
16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии