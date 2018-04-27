27 апреля. Mossovetinfo.ru – Реставрация крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках» скоро завершится. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Сезон фонтанов в Москве открыли в четверг, 26 апреля. «Включили все городские фонтаны вместе с новым "сухим" фонтаном на Биржевой площади. Он был создан в прошлом году на месте хаотичной парковки и стал одним из украшений центра Москвы», - отметил мэр Москвы.