Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн москвичей

29 сентября — Mossovetinfo.ru — Москвичи получили доступ уже более чем к 10 млн электронных медкарт (ЭМК). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.



«Москвичи получили доступ к уже более чем 10 млн электронных медкарт. Это ключевой инструмент современной городской медицины. В ней хранятся результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения, выписки из стационара и много других данных – все, что важно для лечения и наблюдения», – сообщил Собянин.



Электронная медкарта доступна онлайн врачу и пациенту в любое время, а это значит – меньше визитов в поликлиники, быстрее диагностика и непрерывность помощи на всех этапах, - отметил мэр Москвы.



Свободный доступ к ЭМК позволяет держать свое здоровье под контролем, экономить время и, при необходимости, получать второе мнение у врачей, которым мы доверяем.



В карту можно загружать медицинские документы из других клиник, собирать сведения о личном и семейном анамнезе и вести дневник здоровья.



В 2021 году власти москвы на городском портале проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru.