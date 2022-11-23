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Город (Москва и область)     23.11.2022 18:27

Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе «Москвич» (бывший «Рено Россия»)

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Теги:  авто  производство  Москвич 

23 ноября. Mossovetinfo.ru - На переданном в мае месяце Москве от французского автоконцерна Renault заводе «Рено Россия», который после завершения сделки стал называться «Москвич», 23 ноября дан старт крупноузловой сборки легковых автомобилей.

«Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это, конечно, историческое событие. Понятно, что в начале мы начинаем с крупноузловой сборки, но через несколько лет, я надеюсь, и я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе автомобиль», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В церемонии открытия серийной сборку автомобилей на автозаводе «Москвич» также приняли участие заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Первой моделью возобновляемого производства стал кроссовер «Москвич 3» оборудованный бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 лошадиных сил).

Ожидается, что до конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будет оснащено электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году - 100 тыс. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. автомобилей соответственно.

Предполагается, что значительный спрос на продукцию «Москвича» городской транспорт столичного региона - такси и каршеринг.

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Теги: 
авто  производство  Москвич 

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