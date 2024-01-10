Собянин: искусственный интеллект активно используется для помощи москвичам

13 января — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал что в столице уже 10 лет разрабатываются и внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ), помогающие решать многие вопросы москвичей.



«Технологии искусственного интеллекта внедряем в Москве уже 10 лет Одна из первых – голосовой помощник общегородского контакт-центра. Сейчас он принимает около половины всех звонков на 10 горячих линиях. Дает справки, фиксирует показания счетчиков, уточняет готовность документов, оформляет заявки на вызов мастера и другое», – написал Сергей Собянин.



Комплексный подход к использованию технологий искусственного интеллекта в общегородском контакт-центре Москвы получил в ноябре минувшего года специальный приз оргкомитета национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» в номинации «Регионы». По мнению жюри, столичная технология обработки звонков с использованием виртуального ассистента имеет высокий потенциал тиражирования по всей стране.



Искусственный интеллект активно используется в здравоохранении. От записи на прием и диагностики до лечения и наблюдения после него. Сервисы ИИ анализируют результаты флюорографии, маммографии, рентгенографии, КТ, МРТ и выявляют мельчайшие отклонения



Также ИИ контролирует ситуацию на дорогах. Только на МКАД работают 770 камер видеоаналитики, которые автоматически фиксируют 13 типов опасных ситуаций. Среди них – аварии, движение по встречной полосе, люди или животные на проезжей части, задымление, выпавший груз. Аналогичная система есть на Московском скоростном диаметре (МСД).



ИИ помогает бизнесу работать с городом, например на столичном портале поставщиков для госзакупок малого объема организован умный поиск.



Искусственный интеллект становится эффективным помощником практически во всех сферах жизни современного человека. Москва поддерживает развитие технологий, способствует тестированию разработок и внедряет лучшие из новинок.