9 июля. Mossovetinfo.ru – Москва в основном преодолела проблемы, связанные с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, ещё продолжается, но основные проблемы, ...я надеюсь, мы преодолели», - приводит слова Собянина РИА Новости.
Ранее мэр Москвы на своем официальном сайте сообщил о новом этапе снятия ограничений, введенных в Москве для предотвращения распространения коронавируса.
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