Другие материалы
-
Город (Москва и область)
27.11.2023, 09:13
Собянин: на участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» подали заявки более 100 тысяч школьников
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Свыше 100 тысяч столичных школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усад...
-
Город (Москва и область)
27.11.2023, 08:59
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на утро понедельника, 27 ноября, из-за снегопада
27 ноября — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье утром 27 ноября ...
-
Город (Москва и область)
26.11.2023, 10:39
Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки нескольких БП...