Собянин: на участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» подали заявки более 100 тысяч школьников

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Свыше 100 тысяч столичных школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в текущем учебном году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном telegram-канале.



Школьники решают загадки об известных московских зданиях и музеях, у ребят появилась возможность лучше узнать город и его историю в игровой форме, сейчас проходит основной этап олимпиады, который должен завершиться в конце марта, - сообщил Собянин.