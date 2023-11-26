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Город (Москва и область)     27.11.2023 09:13

Собянин: на участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» подали заявки более 100 тысяч школьников

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Теги:  Музеи. Парки. Усадьбы  олимпиада  Собянин 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Свыше 100 тысяч столичных школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в текущем учебном году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном telegram-канале.

Школьники решают загадки об известных московских зданиях и музеях, у ребят появилась возможность лучше узнать город и его историю в игровой форме, сейчас проходит основной этап олимпиады, который должен завершиться в конце марта, - сообщил Собянин.

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Карта места

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Теги: 
Музеи. Парки. Усадьбы  олимпиада  Собянин 

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