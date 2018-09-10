9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набирая 69,49% голосов после обработки 56,38% протоколов, следует из данных ЦИК. Явка избирателей составляет 30,3%.



Далее идут: Вадим Кумин (КПРФ) - 11,65%. Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,28%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,82%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,88%.



Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Избирательные участки работали с 8:00 до 22:00. Всего работало 3808 избирательных участков, включая 209 экстерриториальных.