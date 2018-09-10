Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     10.09.2018 02:10

Собянин набирает более 69% голосов на выборах мэра Москвы - обработано 56,38% протоколов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  выборы  выборы-2018  выборы мэра  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набирая 69,49% голосов после обработки 56,38% протоколов, следует из данных ЦИК. Явка избирателей составляет 30,3%.

Далее идут: Вадим Кумин (КПРФ) - 11,65%. Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,28%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,82%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,88%.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Избирательные участки работали с 8:00 до 22:00. Всего работало 3808 избирательных участков, включая 209 экстерриториальных.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  выборы  выборы-2018  выборы мэра  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы 

Возврат к списку

Лента новостей

02:48 Власть Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

02:10 Город (Москва и область) Собянин набирает более 69% голосов на выборах мэра Москвы - обработано 56,38% протоколов

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

23:49 Город (Москва и область) Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

23:43 Город (Москва и область) Собянин набирает на выборах мэра Москвы почти 70% голосов - первые данные ЦИК

Актуальные материалы

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра

23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов

20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве

19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников

15:12 Происшествия МВД: на несогласованную акцию в центре Москвы пришли 2000 человек

14:35 Город (Москва и область) В День города метро и МЦК перевезли 5,7 миллиона пассажиров

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru