10 сентября. Mossovetinfo.ru – Победу на выборах мэра Москвы одержал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам обработки 99% протоколов он набирает 70,02% голосов.
Остальные кандидаты показывают следующие результаты Вадим Кумин (КПРФ) - 11,44%. Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,06%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,76%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,87%.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Мэр Москвы избирается сроком на пять лет.
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