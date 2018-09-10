10 сентября. Mossovetinfo.ru – Победу на выборах мэра Москвы одержал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам обработки 99% протоколов он набирает 70,02% голосов.



Остальные кандидаты показывают следующие результаты Вадим Кумин (КПРФ) - 11,44%. Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,06%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,76%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,87%.



Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Мэр Москвы избирается сроком на пять лет.