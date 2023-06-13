15 июня — Mossovetinfo.ru — Строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5 ) началось, в подземной части города где будет прорыт тоннель длинной около 20 км, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.Мэр Москвы отметил, что каждый их диаметров "является самым крупным транспортным проектом Европы"." Два диаметра, которые мы создали, они перевозят каждый день полмиллиона человек. Два диаметра, которые мы запускаем в этом году, будут перевозить в сутки миллион человек. Пятый остаётся - такой небольшой, надо прорыть под Москвой, это километров 20 под землей, но уже этим занимаемся", - сказал Собянин.Новые Московские центральные диаметры (МЦД) будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки по сравнению с уже работающими маршрутами, сообщил мэр столицы.Также Собянин сообщил, что численность населения Москвы каждые 10 лет растет на миллион человек и в настоящее время в Москве живет 13 млн человек, в Подмосковье - 8 млн человек.