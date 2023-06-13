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Город (Москва и область)     15.06.2023 12:46

Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км

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Теги:  МЦД-5  тоннель  строительство  начало  Собянин  пассажиры  Москва  Московская область  агломерация  власть  эффективность  форум 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5 ) началось, в подземной части города где будет прорыт тоннель длинной около 20 км, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Мэр Москвы отметил, что каждый их диаметров "является самым крупным транспортным проектом Европы".

" Два диаметра, которые мы создали, они перевозят каждый день полмиллиона человек. Два диаметра, которые мы запускаем в этом году, будут перевозить в сутки миллион человек. Пятый остаётся - такой небольшой, надо прорыть под Москвой, это километров 20 под землей, но уже этим занимаемся", - сказал Собянин.
Москва, МЦД, диаметры, D1, D2, D3, D4, D5, Собянин,
Новые Московские центральные диаметры (МЦД) будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки по сравнению с уже работающими маршрутами, сообщил мэр столицы.

Также Собянин сообщил, что численность населения Москвы каждые 10 лет растет на миллион человек и в настоящее время в Москве живет 13 млн человек, в Подмосковье - 8 млн человек.
Москва, МЦД, диаметры, D1, D2, D3, D4, D5, Собянин, карта-схема, план

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Карта места

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Теги: 
МЦД-5  тоннель  строительство  начало  Собянин  пассажиры  Москва  Московская область  агломерация  власть  эффективность  форум 

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