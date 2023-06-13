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Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км
15 июня — Mossovetinfo.ru — Строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5 ) началось, в подземной час...
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Город (Москва и область)
15.06.2023, 08:25
До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 15 июня
14 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье...
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Город (Москва и область)
13.06.2023, 18:17
Собянин: начался прием заявок на гранты в размере 600 млн руб. для социально ориентированных НКО
13 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерче...