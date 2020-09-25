25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что к жестким ограничениям, которые вводились в рамках борьбы с распростренением коронавируса, возвращаться не придется.



«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», - написал Собянин на своем своем сайте.



Мэр Москвы подчеркнул: «Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний».



Он напомнил о необходимости соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.



Собянин попросил людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, без особой необходимости не выходить из дома.



Мэр Москвы также рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку



Ранее сообщалось, что в cтолице число случаев коронавируса за сутки превысило 1000 впервые за три месяца. С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.