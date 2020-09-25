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Город (Москва и область)
25.09.2020, 08:04
Собянин надеется, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придется
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что к жестким ограничениям, которые вводились в рамках борьбы с распростренением коронавируса, возвращаться не придется. «В...
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Город (Москва и область)
25.09.2020, 08:03
Собянин рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. Кроме т...
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Город (Москва и область)
25.09.2020, 08:02
Собянин попросил людей старше 65 лет без необходимости не выходить из дома
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома. С...