Собянин назначил Мирошниченко главой управы района Филевский парк

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Роман Мирошниченко назначен главной управы района Филевский парк. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. Служебный контракт заключен сроком на один год.