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Город (Москва и область)     19.09.2021 09:27

Собянин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несколько причин роста заболеваемости коронавирусом в столице.

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

В субботу, 18 сентября, в Москве было выявлено 2 746 новых случаев заражения COVID-19. Это максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 5 августа.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

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