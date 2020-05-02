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Город (Москва и область)
02.05.2020, 12:44
Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве
2 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собнин заявил, что власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры, введенные в Москве из-за распространения коронавируса. При этом, мэр отмет...
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Город (Москва и область)
02.05.2020, 12:26
Вестибюли еще 45 станций метро в Москве временно закроют с 3 мая
2 мая. Mossovetinfo.ru – Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки. Вестибюли закроют на наименее востребованных ст...
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Город (Москва и область)
02.05.2020, 12:05
В Подмосковье за сутки выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусом
2 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 807 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье подтверждено 13 314 случаев з...