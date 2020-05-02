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Город (Москва и область)     02.05.2020 12:44

Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  ограничения  ужесточение 

2 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собнин заявил, что власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры, введенные в Москве из-за распространения коронавируса.

При этом, мэр отметил, что в качестве основной меры ужесточения власти столицы рассматривают сокращение числа выдаваемых цифровых пропусков.

«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними», - заявил мэр Москвы в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на канале «Россия 1».

Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая. 28 апреля мэр Москвы продлил введенные ограничения до 11 мая включительно.

На 2 мая в Москве зафиксировано 62 658 случаев заболевания. При этом за прошедшие сутки было выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения, что является максимумом с начала пандемии.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  ограничения  ужесточение 

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