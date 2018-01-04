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Город     04.01.2018 22:25

Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров.

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Теги:  Сергей Собянин  медицина 

4 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров.

«Благодаря им снизилась больничная смертность от инсультов и инфарктов. Оснастили большинство клиник современным оборудование», написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что продолжительность жизни москвичей достигла 77 лет - это сравнимо с Парижем или Лондоном.

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Теги: 
Сергей Собянин  медицина 

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