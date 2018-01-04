Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров.

4 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров.



«Благодаря им снизилась больничная смертность от инсультов и инфарктов. Оснастили большинство клиник современным оборудование», написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Он отметил, что продолжительность жизни москвичей достигла 77 лет - это сравнимо с Парижем или Лондоном.