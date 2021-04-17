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Город (Москва и область)     17.04.2021 11:28

Собянин отчитался о доходах за 2020 год

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Теги:  декларация о доходах  доходы  правительство Москвы  Сергей Собянин  Собянин 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

В декларации указано, что в пользовании у Собянина имеется квартира площадью 308,1 квадратных метров. В 2019 году Собянин задекларировал такой же доход.

Заместители мэра Москвы также отчитались о доходах за 2020 год. Свои доходы также задекламировали министры правительства Москвы.

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Теги: 
декларация о доходах  доходы  правительство Москвы  Сергей Собянин  Собянин 

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