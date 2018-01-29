29 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский сайт в районе Солнцево. «Открыли большой новый детский сад в Солнцево. Сюда ходят дети из расположенных рядом новостроек», - написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.



Он отметил, что это один из 28 детсадов и школ, которые были построены Москве в 2017 году. Детский сад оснащен мультимедийным оборудованием, а также приспособлен для маломобильных граждан.