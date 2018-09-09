9 сентября. Mossovetinfo.ru – Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает 74% голосов на выборах мэра Москвы, следует из первых данных exit-poll независимого фонда «Центр политических технологий». Об этом сообщает АГН «Москва».
Второе место на выборах занимает Вадим Кумин из КПРФ, набрав 10%. Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов («Справедливая Россия») набирают по 6%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 2%, недействительные бюллетени - 2%.
Первые официальные результаты выборов будут опубликованы позднее.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Избирательные участки работали с 8:00 до 22:00.
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