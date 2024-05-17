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Собянин: Почти 7 млн москвичей присоединились к проекту «Активный гражданин» за 10 лет
21 мая — Mossovetinfo.ru — Проекту «Активный гражданин» исполнилось 10 лет, — в материале, посвященном этой дате, Мэр ...
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Город (Москва и область)
18.05.2024, 07:26
До 20 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 18 мая
18 мая — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
17.05.2024, 08:09
Столичный бизнес привлекут к комплексному сезонному оформлению Москвы — Собянин
17 мая — Mossovetinfo.ru — Московские власти совместно со столичным бизнесом планируют в ближайшие годы благоустрои...