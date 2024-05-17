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Город (Москва и область)     21.05.2024 07:43

Собянин: Почти 7 млн москвичей присоединились к проекту «Активный гражданин» за 10 лет

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Теги:  Активный гражданин  Москва  Собянин 

21 мая — Mossovetinfo.ru — Проекту «Активный гражданин» исполнилось 10 лет, — в материале, посвященном этой дате, Мэр отметил, что за десятилетие к проекту «Активный гражданин» присоединились почти 7 млн москвичей, в нем прошло свыше 6,6 тыс. голосований.

«Когда мы запустили этот проект, у него не было аналогов в мире. Москвичи получили уникальную возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин напомнил о многих важных голосованиях, например в 2017 году всего за месяц сотни тысяч «Активных граждан» высказали свое мнение о программе реновации. В результате в эту программу включили только те дома, жители которых проголосовали за ее реализацию.

«Спасибо всем участникам проекта! «Активный гражданин» – самый быстрый и удобный способ получить обратную связь. Вместе делаем наш город лучшим местом для жизни», – подчеркнул Сергей Собянин.

3-го января 2024 года мэр сообщил, что «малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на «Активном гражданине» приняли участие более 380 тыс. человек».

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Теги: 
Активный гражданин  Москва  Собянин 

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