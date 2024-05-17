21 мая — Mossovetinfo.ru — Проекту «Активный гражданин» исполнилось 10 лет, — в материале, посвященном этой дате, Мэр ...

18 мая — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...