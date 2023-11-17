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Город (Москва и область)     21.11.2023 10:28

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

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Теги:  Собянин  Москва  центральные диаметры  МЦК  МЦД 

21 ноября — Mossovetinfo.ru — На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первые две линии наземного метро мы открыли в ноябре 2019 года, в этом году заработали МЦД-3 и МЦД-4. С их запуском у горожан появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса», – написал мэр.

В столице завершили объединение железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК). В данный момент возводят новые городские вокзалы МЦД — Митьково и Петровско-Разумовская. Также в столице обновляют станции Беговая, Рижская, Малино, а также Курский вокзал.

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Карта места

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Теги: 
Собянин  Москва  центральные диаметры  МЦК  МЦД 

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