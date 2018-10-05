5 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником – Днем учителя.
«Спасибо вам, дорогие учителя, за высокий профессионализм, мудрость и любовь к детям! Ваш плодотворный труд — это новые поколения образованных москвичей и достойных граждан нашей страны. Мы гордимся вами — лучшими педагогами России», - говорится в поздравительной телеграмме Собянина, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
День учителя отмечается в нашей стране с 1965 года. С 1994 года, согласно указу президента, страны День учителя отмечается 5 октября.
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