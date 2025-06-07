 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     08.06.2025 11:46

Собянин поздравил социальных работников, людей с большим сердцем, с профессиональным праздником

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  День социального работника  социальные работники  соцсфера  социальная сфера  поздравление  Собянин  Стружак  Департамент труда и социальной защиты населения  Московское долголетие  Социальное казначейство  Единый центр поддержки участников СВО и членов 

8 июня — Mossovetinfo.ru — С профессиональным праздником, Днём социального работника, поздравил мэр Москвы Сергей Собянин «людей с большим сердцем». Также « всех, кто посвятил себя сложной и столь необходимой многим жителям социальной работе» поздравил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

«Социальная защита — особый труд и особое призвание. В Москве в этой сфере работают десятки тысяч специалистов своего дела: помощники по уходу, социальные координаторы, консультанты по долголетию, карьерные наставники, медиаторы, эксперты по соцвыплатам, геронтологи и работники опеки.

Каждый из вас проявляет доброту, отзывчивость, стремление поддерживать всех, кто в этом нуждается», - отметил мэр Москвы в своем поздравлении.

Собянин подчеркнул, что «за последние годы наш город сформировал уникальную экосистему социальной помощи, охватывающую все этапы жизни горожан. Москва первой в стране запустила проект активного долголетия, создала Социальное казначейство и открыла Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей».

Евгений Стружак в своем поздравлении отметил, что ежедневный труд социальных работников «требует благородства души, огромного терпения и умения сопереживать».
«Благодаря вашему труду и неравнодушию Москва является лидером в сфере социальной поддержки не только в стране, но и в мире. Современные сервисы и внедрение инновационных решений играют важную роль в нашем эволюционном развитии, но главной движущей силой всех изменений являетесь именно вы – люди, которые выбрали своим призванием помогать другим», - также говорится в поздравлении руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.

Собянин, Стружак пожелали работникам социальной сферы «крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде», «доброго здоровья, душевного спокойствия и большого личного счастья!».

5 мая 2025 года, в Кремле, в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным мэр столицы сообщил, что «помимо экономики, Владимир Владимирович, конечно, важно для горожан социальное обеспечение, социальная инфраструктура» и представил президенту информацию о строительстве и модернизации объектов соцсферы, в том числе школ, поликлиник, стационаров.
Собянин отметил, что столица приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам в прошлом году – 79,5 — «такой хороший европейский результат, мировой результат в целом, с учетом того, что у нас в любом случае климат другой совсем».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
День социального работника  социальные работники  соцсфера  социальная сфера  поздравление  Собянин  Стружак  Департамент труда и социальной защиты населения  Московское долголетие  Социальное казначейство  Единый центр поддержки участников СВО и членов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:46 Город (Москва и область) Собянин поздравил социальных работников, людей с большим сердцем, с профессиональным праздником

10:40 Город (Москва и область) Десять беспилотников, летевших на Москву, сбито минувшей ночью силами ПВО - Собянин

09:20 Город (Москва и область) Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Подмосковье – Воробьев

08:40 В России 5 БПЛА, атаковавших Москву, уничтожены ночью ПВО Минобороны - Собянин

18:45 Город (Москва и область) Собянин сообщает о беспилотниках, атакующих московский регион

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru