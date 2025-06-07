8 июня — Mossovetinfo.ru — С профессиональным праздником, Днём социального работника, поздравил мэр Москвы Сергей Собянин «людей с большим сердцем». Также « всех, кто посвятил себя сложной и столь необходимой многим жителям социальной работе» поздравил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.
«Социальная защита — особый труд и особое призвание. В Москве в этой сфере работают десятки тысяч специалистов своего дела: помощники по уходу, социальные координаторы, консультанты по долголетию, карьерные наставники, медиаторы, эксперты по соцвыплатам, геронтологи и работники опеки.
Каждый из вас проявляет доброту, отзывчивость, стремление поддерживать всех, кто в этом нуждается», - отметил мэр Москвы в своем поздравлении
.
Собянин подчеркнул, что «за последние годы наш город сформировал уникальную экосистему социальной помощи, охватывающую все этапы жизни горожан. Москва первой в стране запустила проект активного долголетия
, создала Социальное казначейство и открыла Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей».
Евгений Стружак в своем поздравлении
отметил, что ежедневный труд социальных работников «требует благородства души, огромного терпения и умения сопереживать».
«Благодаря вашему труду и неравнодушию Москва является лидером в сфере социальной поддержки не только в стране, но и в мире. Современные сервисы и внедрение инновационных решений играют важную роль в нашем эволюционном развитии, но главной движущей силой всех изменений являетесь именно вы – люди, которые выбрали своим призванием помогать другим», - также говорится в поздравлении руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.
Собянин, Стружак пожелали работникам социальной сферы «крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде», «доброго здоровья, душевного спокойствия и большого личного счастья!».
5 мая 2025 года, в Кремле, в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным мэр столицы сообщил, что «помимо экономики, Владимир Владимирович, конечно, важно для горожан социальное обеспечение, социальная инфраструктура» и представил президенту информацию о строительстве и модернизации объектов соцсферы, в том числе школ, поликлиник, стационаров.
Собянин отметил, что столица приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам в прошлом году – 79,5 — «такой хороший европейский результат, мировой результат в целом
, с учетом того, что у нас в любом случае климат другой совсем».
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города